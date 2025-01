Reino Unido inclui a xilazina em sua lista de substâncias proibidas

O Reino Unido anunciou, nesta quarta-feira (15), a proibição de mais de 20 “substâncias perigosas”, incluindo a xilazina, um anestésico de uso veterinário, que combinado com opioides, causa estragos há vários anos nos Estados Unidos.

“Estou preocupada com a crescente presença destas drogas nas ruas do Reino Unido”, declarou a secretária de Estado de polícia, Diana Johnson, em comunicado.

“As drogas sintéticas causam estragos onde quer que estejam”, acrescentou.

Desde junho de 2023, houve pelo menos 400 mortes no Reino Unido ligadas aos nitazenos e “espera-se que este número aumente nos próximos anos”, segundo o comunicado.

Um total de 22 moléculas, que podem ser “centenas de vezes mais fortes do que a heroína”, foram proibidas pela nova legislação. Esta medida permitirá que os traficantes sejam condenados a penas mais severas.

A xilazina “é cada vez mais usada em combinação com opioides, como a heroína”, de acordo com a nota.

Esse anestésico para cães, gatos, cavalos e gado tem sido associado a outras substâncias, como o fentanil, um opioide muito poderoso, sobretudo nos Estados Unidos. A mistura, chamada “tranq”, faz com que seus usuários sofram graves lesões de pele e overdoses fatais.

O Reino Unido treina cães farejadores de controle de fronteiras para detectar o nitazeno e o fentanil, com o objetivo de evitar que estas substâncias entrem no país.

A polícia também está sendo treinada para administrar a naloxona, um medicamento que reverte os efeitos de overdoses de opioides.

Seis das 22 substâncias são classificadas como categoria A (juntamente com cocaína, heroína ou LSD).

Qualquer pessoa que produza ou forneça esses produtos pode agora ser condenada à prisão perpétua e/ou a uma multa ilimitada.

A xilazina agora se enquadra na categoria C, grupo no qual a produção ou o fornecimento de drogas é punível com multa e até 14 anos de prisão.

