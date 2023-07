Reino Unido: hipotecas sobem ao nível máximo desde fracassado plano fiscal no ano passado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 19:26 Compartilhe

Proprietários e inquilinos no Reino Unido terão que enfrentar taxas de hipoteca em níveis que não são alcançados desde os cortes de impostos não financiados anunciados pelo governo inglês em outubro do ano passado.

O Banco da Inglaterra (BoE) elevou as taxas de juros para 5%, o maior patamar em 15 anos, com a intenção de combater a alta inflação, o que gerou o aumento dos custos dos empréstimos para consumidores e empresas. O banco deve continuar subindo as taxas, potencialmente para 6%, o que não acontece desde 2001.

Essa perspectiva está tendo um efeito indireto no custo das hipotecas. De acordo com a empresa de informações financeiras Moneyfacts, a taxa média para uma hipoteca de taxa fixa de cinco anos no Reino Unido atingiu 6,01% neste terça-feira. O número representa o maior valor desde o rescaldo do plano tributário no governo de curta duração de Liz Truss.

Mais de 1 milhão de famílias chegarão ao fim do prazo de taxa fixa nos próximos meses e terão que enfrentar taxas de empréstimo muito mais altas quando procurarem fechar novos negócios. Os proprietários que estão alugando propriedades também serão tentados a repassar seus custos mais altos de hipoteca.

Rishi Sunak, substituto de Truss como primeiro-ministro, fez da redução da inflação dos preços ao consumidor pela metade em 2023 para cerca de 5% sua promessa central. No entanto, com uma inflação de 8,7% no ano até maio, há dúvidas reais sobre se essa ambição será concretizada.

Muitos proprietários de imóveis estarão protegidos dos aumentos recentes, pois fixaram suas hipotecas quando a principal taxa de juros do banco central estava perto de zero durante a pandemia de coronavírus.

