Reino Unido estuda novos impostos para empresas do setor de apostas e cassinos online

O Reino Unido planeja implementar novos impostos em apostas, o que pressionou a queda nas ações de empresas do setor. Segundo informações do The Guardian, as medidas incluem dobrar alguns dos impostos cobrados de cassinos online e casas de apostas, como o imposto geral de apostas de 15% sobre os lucros. Os impostos sobre a indústria britânica de jogos de azar não aumentam desde 2019.

O plano, que pode ser confirmado no orçamento do Reino Unido em 30 de outubro, não deve gerar uma grande crise para o setor, já que as taxas de impostos sobre empresas de jogos de azar permanecem baixas, se comparadas aos tributos cobrados por outros países.

A suposta mudança também acontece enquanto o Tesouro do Reino Unido busca maneiras de reduzir um buraco de 22 bilhões de libras (US$ 28 bilhões) nas finanças públicas.

Analistas dizem que, se o governo confirmar o plano de novos impostos, as empresas de jogos de azar devem cortar os custos de marketing e promoção, além de reduzir o patrocínio esportivo.

Casas de apostas de menor porte, por outro lado, devem encontrar dificuldades para absorver os custos fiscais e podem perder participação de mercado para concorrentes maiores. Fonte: Dow Jones Newswires