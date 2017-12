Reino Unido: eleitores poderão mudar acordo com UE, diz defensor do Brexit

Os eleitores britânicos poderão alterar a futura relação do Reino Unido com a União Europeia após o Brexit, se quiserem, afirmou um importante defensor do Brexit no governo britânico, o secretário do Meio Ambiente, Michael Gove.

Os comentários ocorrem após a primeira-ministra, Theresa May, fechar um acordo sobre os termos do Brexit em relação a um futuro pacto comercial, na sexta-feira. Em artigo publicado no Daily Telegraph neste sábado, Gove afirma que “se os britânicos não gostarem do acordo celebrado com a União Europeia, o acordo permitirá um futuro governo divergir sobre pontos.”

As próximos eleições gerais no Reino Unido estão marcadas para 2022, três anos após a previsão de saída do país da União Europeia. Fonte: Associated Press.