Reino Unido e UE se reúnem para buscar acordo sobre a Irlanda do Norte

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, se reúne nesta segunda-feira (27) com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para estabelecer as “discussões finais” entre o Reino Unido e a UE sobre o protocolo para a Irlanda do Norte pós-Brexit.

É muito provável que os dois lados alcancem um acordo sobre o tema tão delicado, fonte de bloqueio das instituições da província britânica, mas também de agitação entre a maioria conservadora do governo em Londres.

Von der Leyen e Sunak se reunirão para abordar “soluções práticas aos vários e complexos desafios” apresentados pelo protocolo norte-irlandês, informou Downing Street no domingo.

O protocolo para a Irlanda do Norte, assinado em janeiro de 2020, é o principal ponto de divergência entre Londres e Bruxelas três anos após a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

O texto regulamenta o trânsito de produtos entre o restante do Reino Unido e a Irlanda do Norte, a única fronteira terrestre da nação com a UE.

O protocolo pretendia evitar a existência de uma fronteira terrestre entre Irlanda e Irlanda do Norte, algo que prejudicaria o acordo de paz assinado em 1998, após três décadas de violência, ao mesmo tempo que protegia o mercado único europeu.

Porém, a medida apresenta problemas práticos ao impor controles alfandegários às mercadorias procedentes da Grã-Bretanha que chegam à Irlanda do Norte, mesmo quando estas permanecem na província britânica.

O protocolo gerou tensões entre a UE e o Reino Unido, mas também se tornou um problema interno para Rishi Sunak, que enfrenta a oposição de defensores ferrenhos do Brexit e dos unionistas do ‘Democratic Unionist Party’ (DUP), que rejeitam qualquer questionamento à presença da Irlanda do Norte no Reino Unido.

Para apaziguar os unionistas, Londres ameaçou no ano passado uma retirada unilateral do acordo, o que provocou a revolta da Irlanda e da UE, que mencionaram uma possível guerra comercial.

Sunak deve ter uma reunião com os principais ministros de seu gabinete antes da entrevista coletiva com Von der Leyen.

Em seguida, o primeiro-ministro retornará a Londres para discursar aos deputados na Câmara dos Comuns.

