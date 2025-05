Reino Unido e Suíça ‘foram para a frente da fila’ para acordos comerciais, diz Bessent

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira, 12, que Reino Unido e Suíça “foram para o começo da fila” no que diz respeito à negociação de acordos comerciais com Washington.

Bessent, que falou durante coletiva de imprensa sobre o acordo comercial entre EUA e China, comentou que o Reino Unido foi o primeiro da fila, como “nosso aliado mais antigo”. Na semana passada, os governos dos EUA e Reino Unido anunciaram um pacto comercial.

Segundo Bessent, a Suíça também foi para “a frente da fila”, enquanto o progresso de discussões com a União Europeia (UE) tem sido “bem mais lento”.