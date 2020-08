Reino Unido e Japão esperam fechar acordo comercial pós-brexit no fim do mês

Reino Unido e Japão anunciaram nesta sexta-feira, após dois dias de negociações, que avançaram para finalizar um acordo comercial pós-Brexit antes do final de agosto.

O Reino Unido, que deixou a União Europeia (UE) em 31 de janeiro, deve assinar novos acordos comerciais com a UE, mas também com seus demais parceiros antes do final do ano.

Se não houver acordo, serão aplicadas as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), com tarifas elevadas.

“As negociações têm sido positivas e produtivas e chegamos a um consenso sobre os principais elementos de um acordo, incluindo disposições ambiciosas em áreas como digital, dados e serviços financeiros que vão além do acordo UE-Japão”, disse a ministra britânica de Comércio Internacional, Liz Truss, em comunicado.

“Nosso objetivo comum é chegar a um acordo de princípio formal até o final de agosto”, acrescentou, no final das discussões com o ministro das Relações Exteriores japonês, Toshimitsu Motegi.

Ambas as partes, que iniciaram suas negociações em 9 de junho, esperam que este acordo entre em vigor antes do final do ano, após sua ratificação por seus parlamentos. Essa parceria deve aumentar o comércio com o Japão em cerca de £ 15 bilhões (US $ 19,5 bilhões) no longo prazo.

“A parceria econômica entre o Japão e o Reino Unido aumentará ainda mais os investimentos comerciais entre os dois países”, disse à imprensa o ministro japonês, Toshimitsu Motegi, e também falou do objetivo “de um acordo abrangente até o final de Agosto”.

O comércio do Reino Unido com o Japão totalizou mais de 30 bilhões de libras (US $ 39 bilhões) em 2019, de acordo com o Ministério do Comércio Internacional.

O Japão se opôs ao Brexit por considerar o Reino Unido durante anos como uma porta de entrada de seus produtos para os mercados europeus.

Veja também