Reino Unido deve evitar recessão e crescer 0,4% em 2023, avalia FMI

A economia do Reino Unido deverá evitar uma recessão e manter desempenho positivo em 2023, graças à firmeza da demanda em meio à queda dos preços de energia, segundo avaliação do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O FMI, no entanto, aponta em comunicado publicado nesta terça-feira (23) que a atividade econômica britânica desacelerou significativamente desde o ano passado, e que a inflação segue “persistentemente” alta, em parte devido aos efeitos da guerra da Rússia na Ucrânia.

O Fundo agora prevê que o PIB do Reino Unido crescerá 0,4% este ano, mostrando drástico arrefecimento em relação ao avanço de 4,1% visto em 2022. Em abril, porém, o FMI tinha uma projeção bem mais desanimadora para 2023, de contração de 0,3% da economia britânica.

Mais adiante, o Fundo acredita que o crescimento do Reino Unido irá acelerar gradualmente para 1% em 2024 e atingir uma média de cerca de 2% em 2025 e 2026.

Ainda no comunicado, o FMI diz que o Banco da Inglaterra (BoE) terá de prosseguir com uma política monetária apertada no Reino Unido para manter as expectativas de inflação bem ancoradas e levar à inflação à sua meta oficial, que é de taxa de 2%.

