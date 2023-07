Reino Unido concederá centenas de licenças de exploração de gás e petróleo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2023 - 6:17 Compartilhe

O Reino Unido concederá centenas de novas licenças de exploração de petróleo e gás, em particular no Mar do Norte, anunciou nesta segunda-feira o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

“Agora, mais do que nunca, é vital que nós reforcemos nossa segurança energética e consigamos capitalizar esta independência para fornecer energia limpa e mais acessível” às residências e empresas britânicas, afirmou Sunak em um comunicado.

Quando o Reino Unido alcançar a meta de neutralidade de emissões de carbono em 2050, quase 25% das necessidades de energia do país ainda serão procedentes do petróleo e gás, acrescentou o chefe de Governo.

O primeiro-ministro havia prometido adotar medidas “pragmáticas e proporcionais” contra o aquecimento global.

