Reino Unido bate novo recorde de mortes por Covid-19

LONDRES, 19 JAN (ANSA) – O Reino Unido registrou mais 1.610 mortes causadas pelo coronavírus Sars-CoV-2 em 24 horas, maior número em um único dia desde o início da pandemia.

De acordo com os dados do governo local, o número de mortos no Reino Unido subiu de cerca de 600, que foi registrado ontem (18), para mais de 1,6 mil. Contudo, a quantidade de novas infecções caiu de 37.535 para 33.355.

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, está em autoisolamento em sua residência a partir desta terça-feira (19).

A medida do político acontece depois de ter sido avisado que teve contato nas últimas horas com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus. No momento, ele aguarda o resultado dos testes.

Em suas redes sociais, Hancock destacou “a importância do distanciamento social” e encorajou todos a “fazerem a sua parte”.

Segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins, o Reino Unido contabiliza desde o início da pandemia por volta de 3,4 milhões de casos de Covid-19 e pouco mais de 90 mil mortos.

(ANSA).

Veja também