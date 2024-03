Reino Unido assina acordo de ‘cooperação’ com o Texas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/03/2024 - 9:43 Para compartilhar:

O Reino Unido, cujas perspectivas de um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, após o Brexit, estão em ponto morto, assinarão, nesta quarta-feira (13), um acordo com o Texas para aprofundar a “cooperação” bilateral, informou o Ministério do Comércio britânico.

O acordo será firmado em Londres pelo ministro conservador britânico de Comércio e Empresas, Kemi Badenoch, e o governador republicano do Texas, Greg Abbott.

O Texas, núcleo da indústria petrolífera americana, é a segunda maior “economia dos Estados Unidos, com um Produto Interno Bruto de 1,9 trilhão de dólares (9,8 trilhões de reais) em 2022”, o que torna o pacto o “maior acordo econômico com um estado norte-americano da história”, acrescentou o Ministério do Comércio britânico no comunicado.

O pacto, que não é um acordo de livre comércio, porque apenas o Governo Federal dos Estados Unidos tem a competência de assiná-los, pretende “fazer com que seja mais rápido, mais fácil e mais barato para o Reino Unido e o Texas fazerem negócios”, reduzindo as barreiras comerciais, aumentando o investimento e fomentando o “comércio” entre as partes.

