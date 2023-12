Reino Unido anuncia que enviará 200 mísseis antiaéreos à Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/12/2023 - 14:25 Para compartilhar:

O Reino Unido anunciou, nesta sexta-feira (29), que enviará aproximadamente 200 mísseis antiaéreos à Ucrânia, para reforçar suas defesas após uma onda de bombardeios russos em várias cidades do país.

O ministro britânico da Defesa, Grant Shapps, também apelou ao “mundo livre” para “se unir e intensificar os esforços para fornecer à Ucrânia o que ela precisa para vencer”.

O presidente russo, Vladimir Putin, está “testando as defesas ucranianas e a determinação do Ocidente (…)”, afirmou Shapps em um comunicado.

A entrega dos mísseis pelo Reino Unido “envia uma mensagem inequívoca de que, diante da brutalidade russa, o Reino Unido continua totalmente comprometido em apoiar a Ucrânia”, acrescentou.

Os mísseis, do tipo ASRAAM, são lançados do ar, mas foram adaptados para poder alimentar os sistemas de defesa antiaérea terrestres.

O Ministério da Defesa destacou que os mísseis “reforçarão a capacidade crucial de defesa antiaérea da Ucrânia”.

Londres já havia fornecido à Ucrânia esse tipo de mísseis no final de 2022.

Desde o início do ano, o Reino Unido enviou tanques de combate Challenger 2, três baterias de canhões de artilharia AS-90, centenas de veículos blindados, mísseis de cruzeiro Storm Shadow e drones de ataque de longo alcance para a ex-república soviética.

O Exército britânico também treinou dezenas de milhares de soldados ucranianos, incluindo futuros pilotos de aviões de combate F16.

Moscou bombardeou várias cidades da Ucrânia nesta sexta-feira com mísseis e drones. Em Kiev, os ataques deixaram pelo menos 18 mortos e 132 feridos, de acordo com as autoridades locais.

