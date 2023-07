Reino Unido anuncia proposta para modificar regras de listagem e facilitar acesso à Bolsa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 21:01 Compartilhe

O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, anunciou nesta segunda-feira, 10, a publicação de uma proposta de legislação para modificar as regras de listagem e facilitar o acesso às bolsas de valores do país. “Quero que as empresas de crescimento mais rápido do mundo sejam listadas aqui, tornando a LSE bolsa de valores de Londres não apenas a NASDAQ da Europa, mas muito mais”, afirmou ele em discurso na Mansion House.

Hunt disse que a reforma legislativa vai criar um regime mais eficaz que o antecessor da União Europeia (UE), dando às empresas flexibilidade para “levantar grandes somas de dinheiro dos investidores mais rapidamente”.

O ministro falou que o Reino Unido vai estabelecer um “local de negociação intermitente” pioneiro para melhorar o acesso das empresas privadas aos mercados de capitais antes de serem listadas publicamente. O objetivo é que a iniciativa esteja funcionando antes do fim de 2024, ainda segundo Hunt.

