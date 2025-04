Reino Unido anuncia primeiro bebê nascido após transplante de útero

Uma menina nasceu no Reino Unido depois que sua mãe passou por um transplante de útero, doado pela irmã mais velha da paciente, anunciou nesta terça-feira (8) um hospital de Londres, no primeiro nascimento desse tipo no país.

Amy nasceu em 27 de fevereiro no hospital Queen Charlotte and Chelsea de Londres, dois anos após sua mãe, Grace Davidson, passar por uma cirurgia de transplante de útero. Ambas estão com boa saúde.

“Recebemos o maior presente que poderíamos ter pedido”, declarou Davidson, de 36 anos. Ela disse esperar que “no futuro isso possa se tornar uma realidade maravilhosa e oferecer uma opção adicional para mulheres que, de outra forma, não seriam capazes de ter o próprio filho”.

“A sala estava cheia de pessoas que nos ajudaram na jornada para poder ter Amy”, declarou o pai, Angus Davidson, à agência de notícias Press Association.

Grace Davidson sofre de uma condição rara conhecida como síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser e nasceu sem um útero funcional, explicou o hospital em um comunicado.

Ela se tornou a primeira mulher no Reino Unido a receber um transplante de útero, que foi doado por sua irmã Amy Purdie, 42 anos, que tem duas filhas, de 10 e seis anos.

O transplante foi realizado em fevereiro de 2023 no Centro de Transplantes de Oxford.

O professor Richard Smith, um cirurgião ginecológico que coordena o programa de doadores vivos do Reino Unido, disse que o nascimento de Amy foi “o ponto máximo de mais de 25 anos de pesquisa”.

Mais de 100 transplantes de útero foram realizados no mundo desde 2013, quando os primeiros ocorreram na Suécia. E quase 50 bebês nasceram graças à cirurgia e estão com boa saúde.

