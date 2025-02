Reino Unido anuncia maior pacote de sanções contra Rússia

LONDRES, 24 FEV (ANSA) – O Reino Unido anunciou nesta segunda-feira (24), data que marca o terceiro aniversário da invasão da Rússia à Ucrânia, o “maior pacote de sanções” contra Moscou por causa do conflito.

Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores, a medida afeta 107 pessoas físicas e jurídicas em atuação em território russo, como também em países que apoiam o Kremlin militar e economicamente, grupo definido pelo governo britânico como “a máquina de guerra” de Vladimir Putin.

Dentre os sancionados estão representantes da Coreia do Norte, como o ministro da Defesa, No Kwang-chol, além de generais e altos funcionários de Pyongyang “cúmplices no envio de mais de 11 mil soldados” à Rússia.

As sanções também atingem produtores e fornecedores de equipamentos e componentes para o exército russo em vários países, como Turquia, Tailândia, Índia e China.

Já entre os russos, há uma empresa acusada de transferir tecnologia europeia, 14 oligarcas e 40 navios da frota utilizada por Moscou para escapar das sanções ocidentais ao petróleo do país.

“Cada linha de fornecimento militar interrompida, cada centavo bloqueado e cada cúmplice de Putin desmascarado é um passo em direção a uma paz justa e duradoura”, declarou o ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy.

“É por isso que estamos focados em colocar a Ucrânia na posição mais forte possível”, concluiu. (ANSA).