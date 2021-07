Reinier sobre convocação para Olimpíada: ‘Feliz e motivado’

O meia-atacante Reinier se juntou ao grupo do Brasil que se prepara para a disputa dos Jogos Olímpicos neste sábado, em São Paulo. O atleta afirmou estar feliz por ter sido convocado e está focado para começar os treinamentos o quanto antes.

– Estou muito feliz e motivado com essa convocação. Agora é me preparar bem e começar logo os treinos – disse o jogador do Borussia Dortmund ao chegar no hotel em que a Seleção está hospedada.

Inicialmente, a joia na base do Flamengo não estava entre os 18 convocados. Por conta da não liberação de Pedro, Malcom e Gerson, além da ampliação para 22 jogadores disponíveis a serem chamados, o jovem de 19 anos ganhou a chance de estar em Tóquio.

Reinier esteve no grupo da Seleção Olímpica que disputou dois amistosos preparatórios contra Cabo Verde e Sérvia no último mês de junho. O Brasil se prepara para a estreia no próximo dia 22 de julho diante da Alemanha.

