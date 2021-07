Reinier se apresentará neste sábado à Seleção olímpica Meia do Borussia Dortmund será o sexto convocado a se juntar ao grupo em São Paulo

O técnico André Jardine ganhará mais um “reforço” na preparação para os Jogos Olímpicos. A CBF confirmou na madrugada de sábado que o meio-campista Reinier se apresentará à delegação em São Paulo.

O atleta do Borussia Dortmund será o sexto jogador convocado a ficar à disposição do comandante da Seleção olímpica para treinamentos. Oito atletas da base canarinha. completarão as atividades.

Reinier foi confirmado na noite da última sexta-feira como uma das quatro novidades da equipe canarinha para a Olimpíada de Tóquio. Excepcionalmente, a Fifa permitiu que nesta edição todas as delegações que disputarão a medalha de ouro no futebol possam inscrever 22 jogadores. Os demais convocados por Jardine desta “safra” foram o goleiro Lucão, o lateral Abner e o zagueiro Bruno Fuchs.

