Reinier e mais quatro jogadores estão de saída do Real Madrid, diz jornal Revelado pelo Flamengo, Reinier está de saída do Real Madrid junto com outros atletas sem espaço no elenco

O meia Reinier está de saída do Real Madrid junto com mais quatro jogadores, segundo o jornal espanhol “AS”. A ideia do clube é reformular o elenco e o brasileiro não faz partes dos planos da diretoria merengue.

Além de Reinier, que esteve emprestado ao Borussia Dortmund nas últimas duas temporadas, o Real Madrid prepara a saída de Takefusa Kubo, Marco Asensio, Dani Ceballos e Mariano Diaz.

Reinier nunca conseguiu se firmar no Real Madrid e isso se repetiu no futebol alemão. Com contrato até junho de 2026, a tendência é que o jovem de 20 anos seja novamente emprestado e o Benfica se mostrou interessado.

+ Barcelona terá de escolher entre Raphinha e Dembelé, diz jornal

Cria do Flamengo, Reinier marcou apenas um gol em 39 partidas com a camisa do Borussia Dortmund. Xodó da torcida Rubro-Negra, o meia fez parte do elenco campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América em 2019.

E MAIS:

E MAIS: