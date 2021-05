Reinier dá assistência, Haaland marca e Dortmund vence no Alemão

Apesar do início de temporada irregular, o Borussia Dortmund conseguiu terminar a Bundesliga com a cabeça erguida. Neste sábado, a equipe derrotou o Bayer Leverkusen em casa por 3 a 1, conseguiu se manter na 3ª colocação e Haaland foi o grande destaque da partida com dois gols marcados.

Logos aos quatro minutos da primeira etapa, Reinier encontrou Haaland pelo lado esquerdo da área e o artilheiro abriu o placar para o Dortmund. A melhor chance do Leverkusen veio aos 34 minutos após linda jogada de Bellarabi pela direita, que cruzou para Paulinho finalizar para linda defesa de Burki

O segundo tempo seguiu a tônica da primeira etapa. Cinco minutos após os times voltarem do intervalo, Reus ampliou o marcador em cobrança de falta e o Dortmund abriu 2 a 0 de vantagem. Aos 20, o Leverkusen respondeu com Gray recebendo passe em profundidade dentro da área, mas batendo para outra ótima intervenção de Burki.

Durante a partida, o elenco do Dortmund homenageou Lucas Piszczek em sua última partida com a camisa aurinegra. Além disso, sobrou tempo para a defesa do Leverkusen entregar a bola nos pés de Haaland aos 39 minutos e o artilheiro teve paciência para driblar o goleiro e marcar seu 27º gol na Bundesliga. Aos 44, Lars Bender descontou de pênalti.

