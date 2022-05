Reinier acompanha vitória do Flamengo na Libertadores e é presenteado com camisa rubro-negra Campeão Brasileiro e da Libertadores em 2019, meia de 19 anos reencontra antigos companheiros na concentração e comparece ao Maracanã para matar a saudade da torcida

Cria da base do Flamengo, o meia-atacante Ranier esteve presente no Maracanã e acompanhou a vitória rubro-negra sobre o Sporting Cristal, por 2 a 1, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.





Além de matar a saudade do Maraca e da torcida, Reinier também jantou com os antigos companheiros, no hotel, antes da delegação seguir para o estádio. Nos corredores do Maior do Mundo, o jogador de 20 anos afirmou que segue acompanhando os jogos do Flamengo e revelou estar muito feliz em conseguir ver um jogo durante as férias.

O Flamengo presenteou Reinier com a camisa 19, número utilizado pelo jogador em sua passagem pelo Rubro-Negro. A visita foi registrada pelo clube, que postou uma foto no Twitter, com o meia acompanhado pelo vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel.

“Presença ilustre! Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019, nosso cria esteve no Maracanã acompanhando a vitória do Mengão e recebeu o Manto Sagrado”.

Presença ilustre! Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019, nosso cria @ReinierJesus20 esteve no Maracanã acompanhando a vitória do Mengão e recebeu o Manto Sagrado. #VamosFlamengo pic.twitter.com/jjn4BhkDYm — Flamengo (@Flamengo) May 25, 2022

Vendido ao Real Madrid em 2020, Reinier está emprestado ao Borussia Dortmund desde a temporada passada. Pelo clube alemão, o jogador disputou 39 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

