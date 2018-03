Reinaldo Rueda estreia, Chile marca no fim e derrota a Suécia fora de casa

Na estreia de Reinaldo Rueda, a seleção chilena demonstrou que a eliminação nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo da Rússia pode ter sido um acidente. Mesmo jogando contra a Suécia na Friends Arena, em Solna, nos arredores de Estocolmo, a equipe surpreendeu neste sábado o adversário classificado ao Mundial e ganhou por 2 a 1.

Apesar da decepcionante ausência na Copa de 2018, o Chile entrou em campo motivado e foi melhor em quase todo o jogo. O gol da vitória saiu apenas aos 44 minutos do segundo tempo, mas coroou a boa atuação da equipe de Reinaldo Rueda, técnico que assumiu o comando da seleção após deixar o Flamengo, em uma confusa negociação que durou semanas.

Já a Suécia, classificada ao Mundial após eliminar a Itália na repescagem europeia, mostrou que ainda tem muito a melhorar. Sem Ibrahimovic, que não faz parte dos planos do técnico Janne Andersson, a equipe teve uma atuação apática e foi facilmente dominada mesmo jogando em casa. Pouco, para quem está no grupo de Alemanha, Coreia do Sul e México na Copa.

Depois de um início de jogo travado, as duas equipes aceleraram o ritmo quase na metade do primeiro tempo. Aos 21 minutos, após a zaga afastar mal cobrança de escanteio, Vidal pegou a sobra de primeira e acertou o ângulo, abrindo o placar para o Chile com um belo gol.

Mas a resposta foi imediata. Logo no minuto seguinte, após boa troca de passes na entrada da área, o atacante Ola Toivonen recebeu sem marcação, finalizou no canto e empatou o placar para a Suécia.

O Chile, então, tomou conta do duelo. Criou as melhores oportunidades e foi chegar ao gol do triunfo aos 44 do segundo tempo, após Marcos Bolados aproveitar rebote e completar para as redes. O atacante de 22 anos, aliás, entrou no segundo tempo e era uma das grandes novidades na convocação de Rueda. Coroou, assim, também, a estreia do ex-treinador do Flamengo.