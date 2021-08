Reinaldo recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o São Paulo contra o Sport, pelo Brasileirão Lateral esquerdo está suspenso e vira problema para o São Paulo, que não conta também com seu outro lateral esquerdo, Welington, que está lesionado

O São Paulo ganhou mais um desfalque neste sábado (14), para a sequência de jogos do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Reinaldo recebeu o terceiro cartão amarelo, e, portanto, está suspenso da próxima partida da equipe na competição, diante do Sport, pela 17ª rodada.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Ainda no primeiro tempo da partida contra o Grêmio, aos 18 minutos, Reinaldo errou um bote e fez falta perigosa, perto da área do Tricolor paulista. O lateral foi advertido com o cartão amarelo pela gravidade da entrada.

Na falta, Vanderson cobrou muito bem e fez o gol de empate do Grêmio na partida que terminou com o triunfo são-paulino por 2 a 1, com gol de Igor Gomes nos minutos finais.

A suspensão, porém, preocupa o São Paulo, que tem seu outro lateral esquerdo, Welington, lesionado, também sendo desfalque da equipe.

Assim, Crespo deve procurar soluções no elenco para driblar os desfalques na posição. O zagueiro Léo, que é lateral esquerdo de origem, pode fazer a função, embora Gabriel Sara seja um candidato a ser improvisado.

Outra opção é Patryck, jogador da base do São Paulo que esteve relacionado para a partida contra o Grêmio, mas não entrou em campo.

O próximo duelo do São Paulo pelo Brasileirão é contra o Sport, no próximo sábado (21), na Ilha do Retiro. Enfrentando um adversário direto na metade de baixo da tabela, o Tricolor busca consolidar sua recuperação.

Antes, porém, o time enfrenta o Palmeiras, pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. A decisão acontece na terça-feira (17), às 21h30, no Allianz Parque.

E MAIS:

Veja também