Reinaldo leva terceiro amarelo e não joga o clássico contra o Corinthians Lateral esquerdo levou cartão nos acréscimos após uma falta em Christian, atacante do Athletico-PR. Com isso, Bruno Alves deve voltar para a zaga, com Léo na lateral

O São Paulo terá uma baixa importante para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (30), no Morumbi. O lateral esquerdo Reinaldo levou o terceiro cartão amarelo nos acréscimos da vitória sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, e está fora da partida.

Com isso, o Tricolor deve ter o retorno do zagueiro Bruno Alves para formar a dupla de zaga com Diego Costa. Quem deve substituir Reinaldo na lateral é Léo, que atuou como zagueiro nas duas últimas partidas, diante do Sport e do Furacão.

Com a vitória diante do Athletico-PR, por 1 a 0, em jogo adiantado da 11ª rodada, o São Paulo pulou para a terceira colocação na tabela, com dez pontos conquistados em cinco jogos.

