Reinaldo diz torcer por permanência de Suárez no Grêmio: ‘Estamos desfrutando’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 16:16 Compartilhe

Em meio a rumores sobre uma aposentadoria precoce de Luis Suárez, o lateral-esquerdo Reinaldo afirmou nesta quarta-feira que torce para o atacante uruguaio seguir no Grêmio até o fim do seu contrato, em dezembro de 2024.

“Ele treinou hoje (quarta) normalmente. Então saíram essas notícias, mas, para nós, não tem nada que ele falou de concreto ou alguma coisa assim. Tenho certeza que estamos desfrutando a cada momento com ele aqui e espero que ele possa continuar neste ano e no próximo ano, porque é um jogador muito experiente e que nos ajuda muito tanto no dia a dia quanto nos jogos”, declarou.

No início da semana, a imprensa gaúcha informou que o atacante estaria sofrendo com muitas dores no joelho direito. O jogador até teria conversado com a diretoria sobre um possível fim precoce do seu contrato em razão das dificuldades que estaria tendo com a questão física nas últimas semanas.

Reinaldo disse não saber como está a questão física do uruguaio, mas afirmou que está acostumado a ver Suárez dar 100% em cada atividade com o grupo. “Quando está nos treinos e nos jogos, ele dá a vida, faz todo o trabalho, não fica de fora de nenhuma atividade”, declarou. “Sempre que acaba o jogo ele (Suárez) está muito cansado, porque corre o jogo inteiro, dá opção, faz facão.”

O lateral ponderou que o experiente atacante costuma fazer exercícios de mobilidade, mas não é a exceção no elenco gremista. “Ele sempre faz exercícios de mobilidade, assim como eu e tantos outros. Sabemos que aqui no Brasil é um jogo em cima do outro. E não só o Suárez, nós também sofremos com dores. Creio que seja normal por conta do calendário. Ele é um cara que jogou a carreira toda lá fora e vem aqui para o futebol brasileiro… Leva um tempo até se adaptar”, ponderou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias