Reims surpreende PSG, que sofre segunda derrota na temporada

O Reims surpreendeu vencendo o Paris Saint-Germain por 2 a 0 no Parque dos Príncipes, impondo aos parisienses a segunda derrota da temporada, embora a equipe de Neymar tenha mantido a liderança.

Hassane Kamara (29) e Boulaye Dia (90+4) marcaram os gols do Reims, equipe que perdeu duas finais da Copa da Europa contra o Real Madrid de Di Stefano na década de 1960.

“O Reims jogou mais perto de seus 100% do que nós, o resultado foi merecido”, admitiu o técnico alemão do clube parisiense Thomas Tuchel. “Nos primeiros minutos o time jogou bem, mas depois a cada minuto que passava foi de mal a pior”, declarou. “Não mostramos o que somos capazes de fazer. Então a derrota foi merecida”, acrescentou.

Diante de um adversário que não parecia que colocaria em apuros o todo-poderoso PSG, e menos ainda por ser no Parque dos Príncipes, Tuchel colocou em campo um time repleto de reservas, mas com a presença desde o início do goleiro costa-riquenho Keylor Navas e o astro Neymar.

Seu compatriota Marquinhos e o argentino Ángel Di Maria, dois jogadores que costumam ser titulares ficaram no banco e apesar de terem entrado no segundo tempo não conseguiram evitar a segunda derrota do PSG, que na segunda rodada foi surpreendido pelo Rennes.

“São minhas decisões, minhas escolhas, mas estamos sempre juntos, meus jogadores e eu”, justificou Tuchel, que deixou um aviso: “Os que entraram em campo nesta noite tiveram uma chance de brilhar, mas o rendimento deles não foi suficiente”.

A única boa notícia para o PSG foi a aparente normalização das relações entre Neymar e a torcida parisiense na segunda partida da temporada do astro brasileiro no Parque dos Príncipes. Na primeira, diante do Strasbourg, o camisa 10 foi recebido com vaias até que conseguiu o gol da vitória no final do jogo.

Depois de também marcar o gol decisivo no triunfo contra o Lyon fora de casa no últim fim de semana, os ‘ultras’ parisienses receberam o craque brasileiro como haviam anunciado, com “indiferença”.

A trégua, curiosamente, não coincidiu com uma partida brilhante de Neymar, que não conseguiu salvar sua equipo pela terceira vez consecutiva.

– Lyon não decola –

Apesar da derrota, os parisienses mantiveram a liderança, e estão agora empatados em 15 pontos com o Angers, que continua surpreendendo neste início de temporada na França e venceu o Toulouse por 2 a 0 fora de casa.

A modesta equipe conseguiu a vitória com dois gols do marroquino Rachid Alioui nos minutos finais (88 e 90+5).

Outro time que também começou bem a temporada foi o Lille, que derrotou por 2 a 0 em casa o Strasbourg (17º) e está em terceiro com 13 pontos, os mesmos do Nantes, que venceu o (8º) por 1 a 0.

A equipe que não consegue arrancar é o Lyon (10º) comandado pelo brasileiro Sylvinho, que empatou em 2 a 2 com o Brest (13º) fora de casa e já acumula seis partidas consecutivos sem vencer, inclusive uma da Liga dos Campeões (1-1 contra o Zenit).

— Jogos da 7ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Terça-feira:

Dijon – Olympique de Marselha 0 – 0

Monaco – Nice 3 – 1

– Quarta-feira:

Saint-Etienne – Metz 0 – 1

Montpellier – Nîmes 1 – 0

Toulouse – Angers 0 – 2

Lille – Strasbourg 2 – 0

Nantes – Rennes 1 – 0

Brest – Lyon 2 – 2

Amiens – Bordeaux 1 – 3

PSG – Reims 0 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 15 7 5 0 2 12 4 8

2. Angers 15 7 5 0 2 15 10 5

3. Lille 13 7 4 1 2 10 6 4

4. Nantes 13 7 4 1 2 7 5 2

5. Bordeaux 12 7 3 3 1 12 8 4

6. Olympique de Marselha 12 7 3 3 1 8 7 1

7. Nice 12 7 4 0 3 11 11 0

8. Reims 11 7 3 2 2 6 2 4

9. Rennes 11 7 3 2 2 7 5 2

10. Montpellier 11 7 3 2 2 6 5 1

11. Lyon 9 7 2 3 2 14 7 7

12. Nîmes 8 7 2 2 3 7 8 -1

13. Brest 8 7 1 5 1 7 9 -2

14. Toulouse 8 7 2 2 3 6 10 -4

15. Amiens 7 7 2 1 4 8 12 -4

16. Metz 7 7 2 1 4 6 10 -4

17. Strasbourg 6 7 1 3 3 5 9 -4

18. Monaco 6 7 1 3 3 10 15 -5

19. Saint-Etienne 5 7 1 2 4 6 13 -7

20. Dijon 2 7 0 2 5 2 9 -7

