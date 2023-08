Rei do carimbó, Pinduca faz o Centro de Tradições Nordestinas dançar ritmos paraenses neste sábado, 5

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 18:13 Compartilhe

Neste sábado, dia 5, e nos dias 19 e 26 de agosto, acontece em São Paulo o evento Ritmos da Amazônia, que leva vários músicos paraenses ao palco do Centro de Tradições Nordestinas (CTN).

Pinduca, o rei do carimbó, é a principal atracão deste sábado. As cantoras Jamilly Araújo e Manu Batidão completam a relação de shows da noite.

Para as edições posteriores, são aguardados nomes como Thiago Costa, Wanderley Andrade, Banda Xeiro Verde, Willy Lima, Kim Marques, Chyco Sales e Viviane Batidão.

Compositor de clássicos como “Dança do Carimbó”, “Sinha Pureza” e “Vamos Farrear”, Pinduca tem 86 anos e mais de 70 de carreira. Ao longo dela, vendeu mais de 4 milhões de discos, uma proeza para um músico da cultura popular.

Dono de uma fama que nasce no Pará, passa pelo Brasil e desemboca em vários países do mundo, Pinduca foi indicado ao Grammy Latino de 2017, na categoria de Melhor Álbum de Raízes Brasileiras, com seu álbum “No Embalo do Pinduca”.

Serviço

Ritmos da Amazônia

Quando: 5, 19 e 26 de agosto de 2023 (sempre aos sábados), das 21h às 2h

Onde: Centro de Tradições Nordestinas (CTN) – Rua Jacofer, 615, Bairro do Limão, São Paulo (SP)

Quanto: Entrada gratuita

