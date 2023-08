Rei do Camboja nomeia filho de primeiro-ministro como novo chefe de Governo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/08/2023 - 6:04 Compartilhe

O rei do Camboja nomeou nesta segunda-feira (7) Hun Manet como novo primeiro-ministro do país, depois que o político foi designado para o cargo pelo pai, Hun Sen, que foi o chefe de Governo da nação por quase quatro décadas.

Poucos dias após sua vitória tranquila nas eleições de julho, Hun Sen, um dos líderes mundiais mais longevos no poder, anunciou que deixaria o cargo de primeiro-ministro e entregaria o poder ao filho mais velho.

As eleições foram muito criticadas e consideradas uma farsa depois que o Partido Candlelight, de oposição, foi impedido de participar no pleito por um tecnicismo. O governante Partido Popular do Camboja (CPP) conquistou 120 das 125 cadeiras na Câmara Baixa do Parlamento.

Nesta segunda-feira, após um pedido de Hun Sen, o rei Norodom Sihamoni publicou um decreto real com a nomeação do “doutor Hun Manet como primeiro-ministro do Reino do Camboja para o sétimo mandato do Parlamento”.

O novo chefe de Governo e seu gabinete ainda precisam superar uma moção de confiança no Legislativo em 22 de agosto.

Embora tenha insistido que não vai interferir no governo do filho, de 45 anos, Hun Sen também prometeu aos cambojanos que permanecerá à frente da política do país.

Hun Sen chegou ao poder em 1985 e ajudou a modernizar um país devastado pela guerra civil e o genocídio do Khmer Vermelho, mas os críticos afirmam que seu governo foi marcado pela destruição do meio ambiente, a corrupção arraigada e a eliminação de quase todos os adversários políticos.

ONU, Estados Unidos, ONU e União Europeia criticaram as eleições do mês passado, que não foram consideradas livres nem justas.

Hun Sen rebateu as acusações e afirmou que sua decisão, uma sucessão dinástica que vários analistas comparam com a Coreia do Norte, manteria a paz e evitaria “derramamento de sangue” diante de sua eventual morte no cargo.

Ele também alertou que, em caso de perigo para a vida do seu filho, ele retornará ao cargo de primeiro-ministro.

Embora tenha sido preparado para o cargo durante anos, o filho mais velho de Hun Sen ainda não passou por testes na arena política, afirmam analistas.

Apesar de ter estudado no Reino Unido e Estados Unidos, há poucas expectativas de que Hun Manet adote um caminho mais liberal que seu pai.

Hun Manet é integrante do influente comitê permanente do partido governante, comanda o Exército Real do Camboja desde 2018 e já se reuniu com alguns líderes mundiais, como o presidente Xi Jinping da China, principal aliado do Camboja e grande investidor no país.

Após a renúncia, Hun Sen assumirá a presidência do Senado nem 2024 e será o chefe Estado interino quando o rei estiver no exterior.

