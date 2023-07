Rei do Blues: A saga imersiva de B.B King em exposição do MIS

Júlia Alvesi Júlia Alves https://istoe.com.br/autor/julia-alves/ 26/07/2023 - 15:50 Compartilhe

Nesta quarta-feira, dia 26, estreia a exposição “B.B King: um Mundo Melhor em Algum Lugar”, em que a trajetória do Rei do Blues é contada de maneira imersiva, levando o público a “vivenciar” ou chegar perto da realidade de Riley Ben King, no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo.

Pela primeira vez o Brasil recebe uma exposição inteiramente dedicada à vida do artista. O B.B King Museum cedeu pela primeira vez itens inéditos que contribuem para essa experiência sensorial que ocorre em 3 momentos diferentes: desde as plantações de algodão, a construção de sua carreira e o enfrentamento das leis segregacionistas nos Estados Unidos.

“A construção da exposição foi pautada em cima dos movimentos segregacionistas, a gente quis trazer a vida do B.B King enquanto criança lá nas plantations de algodão, que ainda remete muito e faz uma grande analogia a algumas periferias nos dias atuais. Ainda assim, precisávamos trazer uma exposição leve e mostrar que aquele menino pobre aprendeu, desenvolveu a arte mesmo com as dificuldades do segregacionismo e abriu portas e caminhos para outras pessoas”, disse o curador da mostra, Cacau Ras.

Essa experiência sensorial nos leva aos anos de sucesso promovendo a cultura negra, mas também à luta do Rei do Blues, e sobretudo nos faz compreender a importância dele para a urbanização do blues ainda em seu berço rural no Delta do Mississippi.

Serviço

“B.B. King: um Mundo Melhor em Algum Lugar”

Museu da Imagem e do Som – MIS

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo| (11) 2117 4777 | www.mis-sp.org.br

Data: 26 de julho a 08 de outubro

Horários: terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) | Entrada gratuita às terças (retirada na bilheteria física do MIS)

Mais informações: https://www.mis-sp.org.br/exposicoes/futura/8c331110-2805-419a-b314-d6e5ffd5b7b2/bb-king-um-mundo-melhor-em-algum-lugar

