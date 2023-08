‘Rei do ace’, John Isner se despede do tênis com eliminação no US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/08/2023 - 17:05 Compartilhe

Depois de abrir 2 sets a 0, John Isner foi derrotado de virada pelo também americano Michael Mmoh nesta quinta-feira (31) e está eliminado do US Open, resultado que marcou sua despedida do tênis.

Contra Mmoh, ele teve um match point no quinto set para seguir vivo no torneio, mas acabou perdendo o duelo no super tiebreak.

O veterano, que ainda jogará nas duplas ao lado do compatriota Jack Sock, foi derrotado em uma batalha de quase quatro horas com parciais de 3-6, 4-6, 7-6 (7/3), 6-4 e 7-6 (10/7).

“É difícil… Quero pensar que trabalhei o mais duro que pude”, disse um emocionado Isner após seu último jogo de simples na carreira.

“É por isso que trabalhei tanto, para jogar em ambientes como este”, agradeceu. Jogar com este público e ter este apoio é muito especial. Obrigado”.

Isner, de 38 anos, possui o recorde de aces na história da ATP (14.411 antes deste US Open).

Vencedor de 16 títulos no circuito, ele participou pela 17ª vez do Grand Slam de Nova York, tendo como melhor resultado as quartas de final em 2011 e 2018.

Em sua carreira, ‘Big John’ foi o americano mais bem colocado do ranking durante nove temporadas e se manteve no Top 20 entre 2010 e 2019.

Ele também foi um dos protagonistas do jogo mais longo da história na grama de Wimbledon, em 2010, quando venceu o francês Nicolas Mahut depois de 11 horas e cinco minutos com o placar de 70-68 no quinto e último set.

