Rei das Unhas faz sucesso na Penha

‘Dentro de todo palácio mora um rei, né?”. Foi com essa frase que o designer de unhas Wallace Costa, de 29 anos, explicou o nome do seu salão de beleza, o Palácio das Unhas. Conhecido pelas clientes como o Rei das Unhas, o manicuro empreende há 11 anos na comunidade Kelson’s, onde nasceu e foi criado, na Penha. Wallace é referência no ramo, com mais de 70 mil seguidores no Instagram.

O ex-atendente de lanchonete migrou para a beleza por necessidade. Sem emprego, Wallace ajudava a amiga Priscila a fazer escova e prancha em mulheres da comunidade, até se arriscar nas unhas. “Certa vez, fazendo a unha da Priscila, eu finalizei com um desenho, porque sempre gostei de desenhar. Foi uma novidade no bairro e bombou, todo mundo queria saber quem fez. Depois disso, resolvi investir”, contou.

Wallace iniciou os atendimentos de porta em porta, com uma maleta de mecânico. Com o crescimento do número de clientes, precisou usar a varanda da casa da mãe para dar conta da agenda lotada. Apesar do talento, o preconceito que enfrentou quase o fez desistir de tudo.

“Parei de fazer unhas em 2007, por causa do preconceito. Duvidaram da minha masculinidade e, por falta de apoio, fui trabalhar como assalariado. Minhas ex-clientes me pediam para voltar e eu decidi voltar. No emprego fixo, trabalhava até as 17h. Depois, atendia na varanda da minha mãe até as duas da madrugada. Saí de lá em 2008, quando aluguei um espaço, o mesmo em que hoje sou proprietário”, relembrou.

Doze anos depois, casado com Dalila Rubim, que administra o salão, e pai do pequeno Lorenzo, de 2 anos, Wallace viu seu empreendimento crescer. Com a ajuda das redes sociais, ele contabiliza mais de 15 mil visitas semanais no perfil do Instagram e mais de 45 mil seguidores no Twitter. Todo esse sucesso cai no gosto no público que, segundo o Rei, vem de vários cantos do Rio. “A maioria (das clientes) é de fora da comunidade. Muitas vêm de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Belford Roxo, Nova Iguaçu e Niterói”, revelou Wallace.