‘Rei’ das apostas esportivas, Pedro Ortega é o novo Diretor de Basquete do Vasco

O Vasco anunciou na noite desta quinta feira a contratação do empresário Pedro Ortega como o novo Diretor de Basquete do clube. O clube assinou contrato onde o profissional atuará realizando ações de relacionamento institucional e com investidores e, também com ex-jogador e multicampeão Gegê Chaia, que será responsável pela gestão técnica da divisão de basquete do Cruzmaltino.

Ortega foi escolhida para a função após uma bem-sucedida gestão no Fut7 (3º colocado no brasileiro) e Futsal (Campeão) em 2022. O principal objetivo do clube é estabelecer um novo modelo de gerenciamento compartilhado da modalidade, onde o foco é inserir o Vasco da Gama novamente ao NBB 2023/24.

– Acredito tanto no projeto que além da minha imagem, invisto também com a minha empresa – afirmou Ortega.





A assinatura da parceria teve a presença do Vice-Presidente de Esportes Olímpicos e Paralímpicos Marcel Kaskus, do Gerente Executivo de Esportes Olímpicos e Paralímpicos Carlos Magno Barros e de Gegê Chaia.

Em fase de implantação, o planejamento será divulgado em janeiro, mas já foram anunciadas duas grandes ações, como o retorno da base do basquete cruzmaltino e a certeza da disputa da Liga Nacional de Desenvolvimento – LDB, que contará com jovens promessas nacionais da categoria Sub 19.



