Rei da Jordânia presenteia o Papa com quadro de Jerusalém

O rei Abdullah II, da Jordânia, recebido nesta terça-feira pelo Papa Francisco, ofereceu a ele um quadro que representa a Cidade Velha de Jerusalém, onde figuram o Domo da Rocha e a Igreja do Santo Sepulcro, coroada por sua cruz.

“Querido amigo e irmão”, declarou o rei ao saudar o Papa no início do encontro no Vaticano.

O Papa viajou à Jordânia em maio de 2014 em uma visita ao Oriente Médio que o levou em seguida a Jerusalém. Lá, pediu o livre acesso de todos os fiéis – judeus, muçulmanos e cristãos – aos lugares santos.

O governo da Jordânia, país guardião dos lugares santos muçulmanos em Jerusalém, classificou de “violação do direito internacional” a recente decisão do presidente Donald Trump de reconhecer a Cidade Santa como capital de Israel.

Por sua parte, Francisco pediu que se respeite o status quo de Jerusalém, conforme as resoluções das Nações Unidas.

O Vaticano mencionou em um comunicado as c conversas cordiais entre os dois, centradas na questão da promoção da paz e da estabilidade no Oriente Médio.