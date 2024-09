Rei da Espanha recebe pela primeira vez as credenciais de um embaixador do Estado palestino

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/09/2024 - 10:43 Para compartilhar:

O rei da Espanha, Felipe VI, recebeu, nesta segunda-feira (16), as credenciais de Husni Abdel Wahed, que se tornou o primeiro embaixador do Estado palestino na Espanha, após Madri ter reconhecido o país oficialmente em maio deste ano.

O monarca espanhol recebeu Abdel Wahed no Palácio Real da capital espanhola para o tradicional ato de entrega dos documentos que credenciam os novos embaixadores estrangeiros na Espanha, de acordo com imagens publicadas pela Casa Real na rede social X.

Abdel Wahed, chefe da missão diplomática palestina na Espanha desde 2022, já possuía um status similar ao de um embaixador. No entanto, mudou oficialmente de cargo após a decisão tomada há alguns meses.

No dia 28 de maio, o governo progressista espanhol reconheceu o Estado palestino, ao mesmo tempo que a Irlanda e a Noruega também o fizeram. No início de setembro, o chefe do Executivo, Pedro Sánchez, anunciou que “a primeira cúpula bilateral entre Espanha e Palestina” acontecerá “até o final do ano”.

O conflito entre Israel e o movimento islamista palestino, Hamas, na Faixa de Gaza, está prestes a completar um ano e Madri se mostra muito crítico à Israel.

A guerra eclodiu após um ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, que matou 1.205 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses. Das 251 pessoas sequestradas naquele dia pelos comandos islamistas, 97 ainda estão detidas em Gaza, 33 das quais foram consideradas mortas pelo Exército israelense.

Em resposta, Israel lançou uma campanha militar na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, que deixou pelo menos 41.226 mortos, de acordo com os últimos números do Ministério da Saúde do território palestino.

