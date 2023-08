Rei da Espanha inicia consultas para formação de governo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 13:01 Compartilhe

MADRI, 21 AGO (ANSA) – O rei da Espanha, Felipe VI, iniciou nesta segunda-feira (21) as consultas com os partidos políticos para a formação do novo governo, em meio a um clima de incerteza por causa do resultado das eleições de julho passado.

O premiê de centro-esquerda Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe), e o conservador Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular (PP), reivindicam o direito de chefiar o próximo governo, mas nenhum dos dois têm maioria no Parlamento. Sánchez, no entanto, desponta como favorito, após o Psoe ter conseguido emplacar Francina Armengol como presidente da Câmara dos Deputados.

Para obter maioria, os partidos precisam do apoio de 176 dos 300 deputados, mas PP e Psoe contam com apenas 137 e 121, respectivamente. Os socialistas, no entanto, miram o apoio de outros parlamentares de esquerda e até de independentistas da Catalunha.

A expectativa é de que o rei Felipe VI anuncie o premiê designado nesta terça-feira (22). (ANSA).

