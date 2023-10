Rei da Espanha indica Sánchez para tentar formar novo governo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/10/2023 - 11:01 Compartilhe

MADRID, 3 OUT (ANSA) – O rei da Espanha, Felipe VI, confiou nesta terça-feira (3) ao líder do Partido Socialista (Psoe), Pedro Sánchez, premiê desde 2018 e segundo colocado nas eleições, a tarefa de tentar formar um novo governo.

A informação foi revelada pela presidente do Congresso, Francina Armengol, após a rodada de consultas aos líderes dos partidos políticos que obtiveram representação parlamentar após o pleito do último dia 23 de julho.

A decisão foi tomada depois que o Parlamento da Espanha rejeitou definitivamente a candidatura de Alberto Núñez Feijóo à liderança do Executivo do país.

O político da legenda conservadora Partido Popular viu sua coalizão de direita vencer as eleições legislativas, mas não angariou maioria na votação inicial para formar um governo.

“Tenho como objetivo criar um governo legislativo: apresentarei um projeto de estabilidade, de progresso, para os jovens, trabalhadores, idosos e mulheres deste país. Acreditamos em um progresso social de trabalho estável e salários dignos, juntamente com a proteção do planeta”, declarou Sánchez, no final da conversa com o rei no último dia de consultas governamentais.

O Parlamento tem até novembro para eleger um novo chefe de governo e evitar que sejam convocadas novas eleições. A Espanha já precisou repetir eleições duas vezes, em 2016 e 2019, por nenhum candidato a premiê conseguir aprovação. (ANSA).

