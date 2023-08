Rei da Espanha indica Feijóo para candidato a primeiro-ministro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 18:01 Compartilhe

MADRID, 22 AGO (ANSA) – O rei da Espanha, Felipe VI, indicou nesta terça-feira (22) o líder do Partido Popular (PP), o conservador Alberto Núñez Feijóo, como candidato a primeiro-ministro do país.

A decisão foi tomada após uma rodada de audiências na última segunda-feira (21), além de acontecer depois de quase um mês das eleições gerais.

Em um comunicado, a Casa Real espanhola informou que o convidado a formar o governo foi sempre o candidato mais votado do pleito, o que aconteceu com Feijóo.

A presidente do parlamento da nação ibérica, Francina Armengol, informou que entrará em contato com o líder do PP para fechar uma data para o debate e a votação.

Feijóo declarou em uma entrevista coletiva que necessitará de “tempo” para negociar com os outros partidos. O político garantiu que isso não será resolvido em um prazo de “horas ou dias”.

“Daremos voz aos mais de 11 milhões de cidadãos que querem a mudança, estabilidade e moderação com um governo que defende a igualdade de todos os espanhóis”, escreveu o político.

Caso Feijóo não conseguir concluir as negociações, Felipe VI precisará repetir as audiências com os partidos e indicar um novo candidato ao cargo de premiê. (ANSA).

