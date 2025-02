Rei Charles III visitará Itália no ‘início de abril’

LONDRES, 6 FEV (ANSA) – O rei Charles III e sua esposa, a rainha Camilla, visitarão a Itália no “início de abril”, anunciou nesta quinta-feira (6) o Palácio de Buckingham.

Essa será a quarta viagem ao exterior do monarca britânico após seu diagnóstico de câncer no ano passado e a primeira ao território italiano como sucessor ao trono de sua mãe, Elizabeth II, falecida em 2022.

O Palácio de Buckingham anunciou formalmente a visita, mas não deu maiores detalhes sobre a programação. No entanto, a viagem de Charles III e Camilla incluirá uma visita ao papa Francisco no Vaticano “para celebrar o Jubileu” e paradas em Roma e Ravenna, com o objetivo de reforçar “a forte relação bilateral entre Itália e Reino Unido”.

O comunicado, que destacou as 17 viagens que Charles III fez à Itália antes de sua ascensão ao trono, acrescentou que mais detalhes da visita do casal real vão ser anunciadas “no devido tempo”. (ANSA).