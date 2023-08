Rei Charles III teria feito pedido à príncipe Harry e Meghan Markle para comemorar aniversário de 75 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 11:14 Compartilhe

O rei Charles III fez um pedido especial para o filho, príncipe Harry, e a nora, Meghan Markle. O monarca, que completará 75 anos em novembro, quer encontrar os netos, Archie e Lilibet, e poder abraçá-los pela primeira vez. As informações são de Angela Levin, biógrafa e especialista na Família Real.

“Charles quer os filhos de Harry e Meghan lá”, disse Angela, ao jornal ‘The Sun’. “Se Harry e Meghan quiserem inventar uma desculpa, essa é a decisão deles”, acrescentou.

A presença das crianças no aniversário do monarca, contudo, depende de uma viagem de Harry e Meghan à Inglaterra. Os conflitos recentes do casal com a Família Real impediram que Charles se encontrasse com o neto.

Mesmo após quatro anos desde o nascimento de Archie, filho mais velho de Harry e Meghan, o rei Charles III ainda não conheceu o menino e nem a caçula, Lilibet.

