Rei Charles III será coroado neste sábado, em Londres

O rei Charles III, da Inglaterra, será coroado neste sábado (6) na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia terá a presença de centenas de líderes estrangeiros, entre eles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A previsão é que o rei chegue à abadia às 11h, no horário local (7h no horário de Brasília).

Aos 74 anos, Charles tornou-se rei no dia 8 de setembro do ano passado, após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, que ficou no poder por 70 anos, o maior reinado do trono britânico. Nenhum outro herdeiro do trono da Inglaterra esperou tanto tempo para ser coroado.

Em março, Lula e Charles conversaram por telefone e trataram, principalmente, sobre questões ambientais, que têm sido uma pauta histórica de atuação do monarca. Como príncipe, Charles visitou o Brasil em quatro ocasiões, em 1978, 1991, 2002 e 2009. Em todas, ele foi à região amazônica.

O Rei Charles III será o 40º monarca a receber a coroa na Abadia de Westminster, em uma cerimônia religiosa que é realizada há mais de 900 anos e que passou a seguir os rituais da Igreja Anglicana, após sua criação pelo rei Henrique VIII, em 1534. A coroação será conduzida pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby, a principal autoridade do anglicanismo. Antes de ler o juramento, o novo rei será ungido com óleos aromáticos.

Para o evento, a segurança foi reforçada, e 30 mil policiais estarão nas ruas de Londres.

Lula desembarcou na manhã desta sexta-feira (5) na capital inglesa e à tarde se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Não houve assinaturas de acordos, mas Sunak anunciou o investimento de R$ 500 milhões no Fundo Amazônia.

