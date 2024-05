Rei Charles III entrega uma de suas funções militares a seu filho William

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/05/2024 - 12:27 Para compartilhar:

O rei Charles III entregou, nesta segunda-feira (13), seu título de coronel em chefe do Corpo Aéreo do Exército britânico ao seu filho William, cargo honorífico que parecia prometido ao filho mais novo, Harry, durante uma visita a uma base militar.

O monarca britânico, de 75 anos, que foi diagnosticado com câncer em fevereiro e atualmente está em tratamento, foi com o herdeiro do trono ao ato, do qual participaram militares e seus familiares, no aeródromo de Middle Wallop, Hampshire, no sul da Inglaterra.

Charles III se tornou o primeiro coronel em chefe da Army Air Corps britânica há 32 anos e, em 2023, anunciou que queria transmitir esse título ao seu herdeiro.

“Desejo expressar-lhes minha grande alegria por estar com vocês, mesmo que brevemente, uma alegria acompanhada também de uma grande tristeza depois de 32 anos de estar com vocês e admirar seus inúmeros sucessos”, declarou o rei.

Seu filho mais novo, Harry, de 39 anos, em atrito com a família real e morando nos Estados Unidos, serviu nesse regimento do Exército britânico durante uma missão no Afeganistão em 2012, na qual foi comandante de um helicóptero Apache.

Por causa disso, esperava-se que fosse herdar esse título honorífico depois de seu pai, mas o duque de Sussex renunciou às suas obrigações reais em 2020 quando deixou o Reino Unido com sua esposa Meghan.

Durante sua estadia em Londres na quarta-feira para participar de uma cerimônia em ocasião do décimo aniversário dos Jogos Invictus, uma competição internacional para soldados feridos na qual está muito envolvido, o príncipe não se reuniu com seu pai, o que o Palácio de Buckingham justificou com uma “agenda muito apertada” do monarca.

Depois de três meses sem compromissos públicos, mas sem deixar de exercer determinadas funções oficiais, o soberano retomou algumas de suas atividades no início de maio.

Nesta segunda-feira, o príncipe William, de 41 anos, recebeu a informação sobre suas novas funções e deve deixar a base aérea a bordo de um helicóptero Apache.

O herdeiro do trono passou mais de sete anos no Exército britânico, incluindo três como piloto de helicóptero de resgate na base da Royal Air Force na ilha de Anglesley, em Gales, até 2013.

“Espero que vocês se saiam muito bem no futuro com o Príncipe de Gales como seu novo coronel em chefe”, disse Charles III aos soldados em seu discurso. “O bom é que ele é um piloto muito bom. Isso é encorajador”, acrescentou o soberano.