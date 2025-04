Rei Charles III e Camilla se encontram com Papa no Vaticano

CIDADE DO VATICANO, 9 ABR (ANSA) – O rei Charles III e a rainha consorte Camilla visitaram nesta quarta-feira (9) o papa Francisco no Vaticano e se encontraram com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio do Quirinale.

Os membros da realeza britânica viram o líder da Igreja Católica, que ainda se recupera de uma pneumonia bilateral depois de ter ficado quase 40 dias internado em Roma, de forma privada “Durante a conversa, o Papa teve a oportunidade de expressar seus melhores votos a Suas Majestades por ocasião do aniversário de casamento e retribuiu seus votos de uma rápida recuperação da saúde de Sua Majestade”, escreveu a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Em um comunicado, o Palácio de Buckingham informou que o monarca de 76 anos ficou “felicíssimo” em ter visto o pontífice.

Charles III e Camilla, que completaram 20 anos de união hoje (9), participaram de um jantar oferecido por Mattarella para homenageá-los.

“Gostaria de oferecer meus votos para o aniversário de casamento de Suas Majestades: estamos felizes que esteja sendo passado em Roma. Hoje celebramos séculos de história, a arte que nos une em todas as suas formas, nossa amizade e os valores em que ela se baseia. Preciosas nesse sentido são as nossas respectivas comunidades, no Reino Unido e na Itália, que trazem consigo sua paixão, criatividade e conhecimento, aprimorando nossos relacionamentos”, afirmou Mattarella.

Em seu brinde, Charles III elogiou o mandatário italiano, principalmente pelo longo período no cargo, e não escondeu sua alegria de estar visitando a nação.

“É realmente especial poder passar este momento aqui na Itália, um país no qual a rainha e eu temos um profundo apego.

Obrigado por organizar este jantar íntimo à luz de velas para dois”, brincou o monarca. (ANSA).