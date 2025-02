Rei Charles III deverá visitar Itália em abril, dizem tabloides

ROMA, 4 FEV (ANSA) – O rei Charles III e sua esposa, a rainha Camilla, deverão visitar a Itália no mês de abril.

De acordo com vários tabloides britânicos, os preparativos da viagem estão em andamento e a visita deverá incluir um encontro com o papa Francisco em meio às celebrações do Jubileu.

Aos 76 anos, o monarca nunca escondeu sua paixão pela Itália e provavelmente visitará mais de uma cidade do país. Além disso, Charles deverá ajudar o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em seu objetivo de “reinicializar” os laços com a União Europeia.

Os tabloides ainda indicaram que a visita provavelmente vai coincidir com o 20º aniversário de casamento dos monarcas, celebrado em 9 de abril.

Caso realmente aconteça, a visita seria a terceira viagem de Charles ao exterior desde o diagnóstico do ano passado de um câncer não especificado. (ANSA).