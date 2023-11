Rei Charles III destaca economia em 1º discurso no Parlamento

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2023 - 14:01 Para compartilhar:

LONDRES, 7 NOV (ANSA) – Charles III realizou nesta terça-feira (7) o seu primeiro “Discurso do Rei” no Parlamento britânico e descreveu 21 legislações, incluindo planos para combater a criminalidade, manter a ordem pública e impulsionar o crescimento econômico.

Na abertura de seu pronunciamento, o monarca fez uma homenagem ao “legado de serviço e devoção a este país” estabelecido por sua mãe, a rainha Elizabeth II, morta em 8 de setembro de 2022.

Na sequência, reconheceu os “desafios significativos a longo prazo” criados para o Reino Unido pela pandemia de Covid-19 e pela da Rússia na Ucrânia e enfatizou que a prioridade do governo é tomar “decisões difíceis, mas necessárias a longo prazo para mudar este país para melhor”.

O rei também afirmou que o governo britânico “continuará a tomar medidas para reduzir a inflação, aliviar o custo de vida das famílias e ajudar as empresas a financiar novos empregos e investimentos”, além de apoiar o Banco da Inglaterra no controle do aumento dos preços, “tomando decisões responsáveis sobre gastos e empréstimos”.

Ele mencionou o chamado “Brexit”, saída do Reino Unido da União Europeia, e garantiu que serão tomadas medidas para “tornar a economia mais competitiva”, incluindo a apresentação de uma legislação para “promover o comércio e o investimento com as economias da região que mais cresce no mundo”.

Durante o discurso, o monarca também anunciou que os infratores graves devem esperar “penas mais duras” e as forças policiais serão capacitadas “para prevenir crimes novos ou complexos”, como crimes online e aliciamento sexual.

Além disso, acrescentou que o governo britânico se baseará na Lei de Migração Ilegal do ano passado para combater as travessias “perigosas e ilegais” de pequenos barcos no Canal da Mancha. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias