Rei Charles III conclui visita à Austrália com festa na Ópera de Sydney

O rei Charles III foi recebido por uma multidão nesta terça-feira (22) em frente à Ópera de Sydney, no encerramento de sua visita à Austrália, a primeira viagem internacional que realiza desde que foi diagnosticado com câncer.

Seu último dia em Sydney foi repleto de atividades. O soberano de 75 anos participou de um churrasco comunitário, além de visitar projetos habitacionais e um centro de tratamento de câncer.

“Estou feliz. Não vou lavar a mão por um tempo”, declarou o policial aposentado de Brian Webb, de 69 anos, após cumprimentar o rei.

A polícia prendeu um homem de 60 anos em frente à Ópera por comportamento “abusivo e ameaçador”.

Charles III também entrou em um barco para inspecionar uma flotilha de milhares de destróieres e navios antiminas.

Mais tarde, helicópteros e aviões de combate sobrevoaram o cais, enquanto uma banda de metais tocava “God Save the King”.

Os salva-vidas em Bondi Beach, Sydney, observaram o rei grelhar salsichas em uma churrasqueira fumegante.

“É um deleite especial ver e sentir o aroma de toda essa comida aqui hoje”, disse Charles à multidão na praia, elogiando especialmente o abacate e o vinho cabernet sauvignon, ambos de produção local.

“Então, obrigado a todos por se unirem a nós hoje neste ‘barbie’ (churrasco)”, acrescentou o monarca inglês, que também é chefe de Estado australiano.

Charles começou o dia no popular subúrbio de Redfern, berço de um dos principais movimentos pelos direitos indígenas da Austrália.

Ele foi recebido mais calorosamente neste local do que no dia anterior no Parlamento em Canberra, quando uma senadora indígena o repreendeu com gritos de “devolva as nossas terras”.

Mais tarde, conheceu os renomados oncologistas Georgina Long e Richard Scolyer, que pesquisam novos tratamentos para o melanoma.

Milhares de australianos desenvolvem câncer de pele todos os anos, o que levou o país a buscar muitas inovações nesta área.

Charles foi diagnosticado este ano com câncer e continua em tratamento. O tipo de câncer que ele sofre não foi divulgado.

O casal real viajará a Samoa na quarta-feira, onde participará da 56ª cúpula da Comunidade Britânica.

