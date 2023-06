Rei Charles III comemora aniversário hoje em cerimônia tradicional no Reino Unido

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/06/2023 - 12:48 Compartilhe

Em 17 de junho acontece uma das mais tradicionais festas no Reino Unido, o Trooping the Color, um desfile anual em homenagem ao soberano e que neste ano a realeza britânica celebra, também, o aniversário do recém-coroado Rei Charles lll.

O cortejo é promovido há mais de 260 anos e teve origem no reinado de George II, que escolheu o começo da temporada de verão para celebrar seu aniversário, mesmo tendo nascido em 30 de outubro.

Charles, que na infância acompanhou o avô George VI e a mãe, a rainha Elizabeth, agora é quem recebe as homenagens.

O rei, que completará 75 somente em 14 de novembro, foi acompanhado no trajeto pela família ao deixar o Palácio de Buckingham, por volta das 10h30. Em procissão, ele foi seguido pelo filho William, herdeiro do trono, seu irmão, o príncipe Edward e a irmã, princesa Anne. Todos saíram a cavalo.

A cerimônia é tradicionalmente transmitida pela televisão, além de atrair milhares de admiradores. Para o desfile anual, são mobilizados 1,4 mil militares, 400 músicos e 200 cavalos, que seguem em marcha, organizada na praça Horse Guards Parade, localizada no centro de Londres.

