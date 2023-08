Rei Charles felicita partisan italiana por 100 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2023 - 19:01 Compartilhe

LONDRES, 23 AGO (ANSA) – O rei Charles III enviou nesta quarta-feira (23) os seus melhores votos a Paola Del Din, heroína da resistência antifascista e primeira paraquedista italiana durante a Segunda Guerra Mundial, por seu aniversário de 100 anos.

Considerada um símbolo da luta pela Libertação e única “Medalha de Ouro de Valor Militar da Resistência ainda viva, Del Din celebrou seu centenário no último dia 22 de agosto e foi lembrada por Londres como “uma agente dos serviços secretos da GB, com o nome falso de ‘Renata'”.

“A ex-agente italiana Paola Del Din completou 100 anos. Tive a honra de escrever à senhora Del Din para trazer-lhe os cumprimentos de aniversário de Sua Majestade o Rei.

Recentemente, visitei-a em sua casa em Udine para agradecê-la por seu serviço corajoso na Segunda Guerra Mundial”, escreveu o embaixador do Reino Unido na Itália, sir Ed Llewellyn, no antigo Twitter.

Del Din foi treinada pelo Executivo de Operações Especiais (Soe) e saltou de paraquedas em Friuli em abril de 1945 com a missão Bigelow, após ter se alistado em um programa de treinamento oferecido pelo Exército britânico.

Ao todo, “Renata” participou de 11 voos de guerra e cruzou a linha de frente em várias ocasiões para levar documentos úteis aos comandantes aliados.

Del Din tem uma forte ligação com o Reino Unido, principalmente por ter, depois da guerra, mantido relações com Londres e com alguns oficiais britânicos que conheceu durante a sua formação como agente.

Ontem (22), a heroína recebeu saudações do presidente da República, Sergio Mattarella, da primeira-ministra Giorgia Meloni e de muitas outras autoridades da Itália. (ANSA).

