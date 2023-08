Rei Charles fará cúpula com príncipe William e Kate para mapear o futuro da família real

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/08/2023 - 2:29 Compartilhe

O rei Charles leva a sério o sucesso da família real. O monarca, de 74 anos, deve sediar uma cúpula para mapear o futuro da família no Castelo de Balmoral nas próximas semanas, relata o jornal Mirror .

Charles planeja definir papéis específicos para seu filho e herdeiro, o príncipe William, bem como para a princesa Kate e a rainha Camilla.

“Sua Majestade é muito clara. A Commonwealth deve estar no centro de seu reinado”, disse uma fonte à publicação. A Commonwealth Comunidade Britânica de Nações é uma organização intergovernamental composta por 56 países membros independentes.

“Ele vê como seu maior dever cumprir o desejo sincero de sua falecida mãe [a rainha Elizabeth], de que um de seus papéis centrais deve ser garantir não apenas a sobrevivência, mas também a robustez [da organização] . ”

Na cúpula, Charles também planejará as metas da família para o próximo ano, “incluindo viagens ao exterior e compromissos. Uma pressão especial recairá sobre William e Kate, com a fonte alegando que a “qualidade de estrela” do casal será essencial para manter a Comunidade unida.

De fato, nos últimos anos, Kate se permitiu ser a estrela brilhante da família real. Além de ser um ícone da moda e mergulhar no trabalho de caridade, ela também está sendo aclamada como o verdadeiro “poder por trás do trono”.

O co-fundador da True Royalty TV, Nick Bullen, disse recentemente à Fox News que Kate é cheia de “firmeza” e é uma “personagem muito forte”. “[Ela] deixou de ser uma jovem noiva para se tornar uma peça-chave dentro da família real”, disse ele.

Bullen continuou: “Se você olhar para todas as fotos agora, ela está sempre na frente e no centro. Ela estava incrível na coroação , ela estava incrível em Ascot.”

O príncipe Charles deve chegar ao Castelo de Balmoral, na Escócia, na segunda-feira, mas não está claro em que data a cúpula acontecerá.

Balmoral foi a residência de verão da falecida rainha , que faleceu em setembro de 2022 aos 96 anos. Charles ascendeu imediatamente ao trono – sete meses antes de sua cerimônia de coroação, realizada em maio passado.

