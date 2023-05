Rei Charles é coroado na cerimônia de coroação em Londres

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/05/2023 - 8:46 Compartilhe

LONDRES (Reuters) – O arcebispo de Canterbury coroou o rei Charles em uma luxuosa cerimônia de coroação em Londres nesto sábado, colocando a coroa de São Eduardo de 360 anos na cabeça do monarca enquanto ele se sentava em um trono do século 14 na Abadia de Westminster.

Charles, que sucedeu sua mãe quando ela morreu em setembro passado, foi presenteado anteriormente com uma série de regalias históricas, desde esferas de ouro e espadas enfeitadas com joias até um cetro segurando o maior diamante incolor do mundo.

(Reportagem de Kate Holton)

