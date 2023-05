Rei Charles III é coroado na Abadia de Westminster, em Londres

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/05/2023 - 8:45 Compartilhe

(Texto atualizado com coroação de Charles)

Por Michael Holden e Andrew MacAskill e Paul Sandle

LONDRES (Reuters) – O rei Charles III foi coroado neste sábado no maior evento cerimonial do Reino Unido em sete décadas, uma suntuosa exibição de pompa que remonta a 1.000 anos.

Diante de uma congregação de cerca de 100 líderes mundiais e uma audiência televisiva de milhões, o Arcebispo de Canterbury, o líder espiritual da Igreja Anglicana, colocou lentamente a Coroa de Santo Eduardo de 360 ​​anos na cabeça de Charles enquanto ele se sentava sobre um trono do século 14 na Abadia de Westminster.

O evento histórico e solene remonta à época de Guilherme, o Conquistador, em 1066.

A segunda esposa de Charles, Camilla, 75, também foi coroada rainha durante a cerimônia de duas horas, que, embora enraizada na história, também é uma tentativa de apresentar uma monarquia voltada para o futuro, com os envolvidos no serviço refletindo um Reino Unido e líderes mais diversificados de todas as fés.

Para uma nação lutando para encontrar seu caminho no turbilhão político após sua saída da União Europeia e manter sua posição em uma nova ordem mundial, seus apoiadores dizem que a família real ainda oferece uma atração internacional, uma ferramenta diplomática vital e um meio de permanecer no cenário mundial.

“Nenhum outro país poderia exibir uma exibição tão deslumbrante –as procissões, a pompa, as cerimônias e as festas de rua”, disse o primeiro-ministro Rishi Sunak.

Apesar do entusiasmo de Sunak, a coroação ocorre em meio a uma crise de custo de vida e ceticismo público, principalmente entre os jovens, sobre o papel e a relevância da monarquia.

O evento de sábado será em menor escala do que o encenado para a Rainha Elizabeth em 1953, mas ainda terá como objetivo ser espetacular, apresentando uma variedade de regalias históricas, de orbes dourados e espadas com joias a um cetro segurando o maior diamante incolor do mundo.

Centenas de soldados em uniformes escarlates brilhantes e chapéus altos de pele de urso preto alinharam-se na rota ao longo do The Mall, o grande boulevard para o Palácio de Buckingham, onde dezenas de milhares ignoraram a chuva fraca para se reunir em uma multidão de mais de 20 pessoas em alguns lugares.

“Eu vi os belos cavalos brancos puxando a carruagem”, disse Beverlee Moag-Walker, 49, da Irlanda do Norte, enquanto a carruagem do rei passava. “Foi fabuloso.”

Michelle Fawcett, 52, advogada, disse: “Foi um momento na história e bastante espetacular”.

No entanto, nem todos estavam lá para torcer por Charles. Centenas de republicanos vaiaram e agitaram faixas com os dizeres “Não é meu rei”.

Mais de 11.000 policiais estão sendo mobilizados para acabar com qualquer tentativa de interrupção da cerimônia, e o grupo de campanha da República disse que seu líder Graham Smith foi preso junto com outros cinco manifestantes.

(Escrita por Michael Holden e Kate Holton; Reportagem adicional de Andrew MacAskill, Sarah Young, Suban Abdulla, Rachel Armstrong, Farouq Suleiman, Muvija M e Paul Sandle)





