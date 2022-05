Regulamentação das apostas online podem ajudar o Brasil a se desenvolver como um todo

Durante anos, o debate em torno da regulamentação das apostas esportivas online no Brasil foi travado em diferentes instâncias, indo na contramão do que acontecia nos principais mercados internacionais, onde a prática já é comum há muito tempo.





Em dezembro de 2018, o então Presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.756, que permite as apostas esportivas de cota fixa no país. Contudo, ela determina que o assunto precisa ser regulamentado até o final de 2022. Com o avanço do projeto de lei 442/1991, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado, a chance de regularização do setor tem se tornado cada vez mais próxima.

Atualmente, são mais de 500 empresas de apostas que atuam no Brasil sem nenhum tipo de restrição, pois todas são sediadas em países onde as apostas já são regulamentadas. Ao acessarmos sites especializados em fazer avaliações completas de casas de apostas online, podemos perceber que os produtos e serviços oferecidos são de excelente qualidade, focados exclusivamente no nosso mercado.

Estas empresas possuem seus sites totalmente em português, aceitam os métodos de pagamento mais populares do Brasil, oferecem opções de apostas nas principais competições esportivas nacionais, permitem que seus usuários apostem em real e fornecem o serviço de atendimento em português. Tudo é pensado para que o apostador brasileiro se divirta com segurança e tenha uma excelente experiência na hora de dar seus palpites online.

Outra prova do grande foco destas empresas no mercado brasileiro é o alto investimento realizado em nosso futebol. Dos 40 times que disputam a Série A e B do Campeonato Brasileiro de 2022, 35 são patrocinados por sites de apostas. Além disso, as próprias competições são patrocinadas por estas empresas, o que é fácil de perceber observando as placas de publicidade ao redor do campo ou as propagandas mostradas durante as transmissões ao vivo.

Ano passado, o setor movimentou cerca de R$ 7 bilhões no Brasil. Não existe um número definitivo para o crescimento que pode ocorrer com a regulamentação, mas a estimativa é que a indústria pode chegar a movimentar algo entre R$ 20 bilhões e R$ 100 bilhões.

Com a regularização das apostas online no Brasil, o imposto que será coletado pelo governo também ajudará nosso país a se desenvolver como um todo. Ele será distribuído entre o Fundo Nacional da Cultura, Fundo Penitenciário Nacional, Fundo Nacional da Segurança Pública, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, Ministério do Esporte, Comitê Brasileiro de Clubes, Confederação Brasileira do Desporto Escolar, Confederação Brasileira do Desporto Universitário e Ministério do Esporte.

O fato é que as apostas esportivas não deixarão de existir no Brasil, com ou sem regulamentação. A expectativa é que a decisão de tornar a prática rentável ao país aconteça rapidamente.